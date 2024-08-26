46-летняя Любовь Толкалина показала фото в прозрачном платье на крыше дома

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фото в откровенном наряде на крыше дома. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 46-летняя знаменитость предстала перед фотографом в длинном прозрачном платье темного цвета, отказавшись от бюстгальтера. При этом сквозь упомянутый наряд просвечивались трусы звезды. Платье облегало талию актрисы.

Толкалина собрала волосы в высокий пучок и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее Толкалина снялась в мокром платье без нижнего белья. Знаменитость позировала, стоя в озере.