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09:51, 26 августа 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина показала фото в прозрачном платье на крыше дома

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фото в откровенном наряде на крыше дома. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 46-летняя знаменитость предстала перед фотографом в длинном прозрачном платье темного цвета, отказавшись от бюстгальтера. При этом сквозь упомянутый наряд просвечивались трусы звезды. Платье облегало талию актрисы.

Толкалина собрала волосы в высокий пучок и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее Толкалина снялась в мокром платье без нижнего белья. Знаменитость позировала, стоя в озере.

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      Екатерина Ештокина
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