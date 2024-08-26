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12:24, 26 августа 2024Россия

58-летнему российскому фельдшеру проломили череп на вызове

В Санкт-Петербурге фельдшеру проломили череп на вызове к пассажиру такси

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 58-летнему фельдшеру скорой помощи проломили череп на вызове к пассажиру такси. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, 24 августа экстренные службы вызвал на кольцевую автодорогу водитель, которому не удалось угомонить пассажира. Россиянин водрузился на пассажирское место на Выборгском шоссе, был, по словам таксиста, пьян, но проблем не доставлял.

Однако при заезде на внутреннее кольцо КАД в районе Парголово мужчина набросился на водителя и стал душить. Салон удалось освободить от пассажира, но прибывшие медики подверглись его агрессии. По предварительной информации, после выезда в больницу обратилась фельдшер с ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина избила медиков из-за просьбы к ее дочери.

ЖЗЛ
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