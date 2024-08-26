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10:51, 26 августа 2024Мир

Армию Финляндии назвали законной целью России

Эксперт Леонков: армия Финляндии станет законной целью России

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В случае глобального конфликта между НАТО и Россией финская армия станет законной целью Москвы. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Минобороны России спрогнозировало наращивание Хельсинки военной активности на границе и заранее подготовилось в подобным действиям. «Когда Финляндия только собиралась вступать в НАТО, в Москве начали прорабатывать вопрос укрепления северного фланга на западном направлении. В результате был создан новый военный округ, появилось несколько баз», — отметил он.

По словам эксперта, рано или поздно все военные базы Финляндии станут натовскими, что, вероятно, не обрадует рядовых финнов. «Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», — заключил Леонков.

Ранее Общество русскоязычных жителей в Финляндии потребовало от властей назвать точные критерии для открытия границы с Россией. Отмечается, что документ с соответствующей просьбой отправили в МВД, правительство и парламент страны.

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      Виктория Кондратьева
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