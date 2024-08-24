В Финляндии потребовали назвать критерии открытия границы с Россией

Русскоязычное общество в Финляндии призвало озвучить критерии открытия границы

Общество русскоязычных жителей (Aleksanterinliitto) в Финляндии потребовало от властей назвать точные критерии для открытия границы с Россией. Об этом говорится на сайте организации.

Соответствующий документ был направлен в МВД, правительство и парламент страны. Авторы инициативы также призвали предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении.

В июле общество русскоязычных жителей Финляндии направило жалобу в Еврокомиссию и петицию в Европарламент из-за закрытия властями страны границы с Россией.

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что может вернуться к вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью. Как отметила политик, пока граница с РФ закрыта. Вопрос, вероятно, будет вновь рассмотрен осенью.