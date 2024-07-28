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17:04, 28 июля 2024Мир

Русскоязычные жители Финляндии подали жалобу из-за ситуации с закрытием границы

Русскоязычные жители Финляндии пожаловались Брюсселю на закрытие границы с РФ

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Общество русскоязычных жителей Финляндии направило жалобу в Еврокомиссию (ЕК) и петицию в Европарламент (ЕП) из-за закрытия властями страны границы с Россией. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы», — говорится в заявлении жителей, объясняющем их обращение в Брюссель и Страсбург.

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. По мнению главы ЕК, куда пожаловались русскоязычные граждане, Урсулы фон дер Ляйен, речь идет о «гибридной операции» против Финляндии, писал «Интерфакс». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что решение о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе.

Ранее в июле глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что «пункты пересечения могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно».

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      Дмитрий Воронин
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