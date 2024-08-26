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16:46, 26 августа 2024Бывший СССР

Бывший советник Кучмы назвал «актерским трепом» обещание Зеленского усилить ПВО

Соскин назвал «актерским трепом» обещание Зеленского усилить ПВО Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Обещание президента Украины Владимира Зеленского усилить средства противовоздушной обороны (ПВО), данное на фоне массированной ракетной атаки российских военных на территорию республики, является актерским трепом. Так слова украинского лидера охарактеризовал бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

«Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение — это просто так называемый "зеленый актерский треп". И это главное заключение», — сказал он.

Соскин также подчеркнул, что ракетный удар Вооруженных сил России продемонстрировал деградацию Украины как «субъекта хозяйственного процесса».

Утром 26 августа российские военные нанесли ракетные удары по территории Украины. Сообщения о взрывах поступали из Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областей. Сообщается, что массированную атаку начали после налета украинских беспилотников на Саратовскую область.

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      Александр Курбатов
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