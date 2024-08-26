Дзюба удивил Слуцкого

Тренер Слуцкий назвал удивительным тот факт, что Дзюба остается без клуба

Российский тренер Леонид Слуцкий, который в настоящее время возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа», поделился мнением о футболисте Артеме Дзюбе. Его слова приводит Sport24.

Слуцкий назвал удивительным тот факт, что Дзюба до сих пор остается без клуба. «Уверен, что Дзюба с его квалификацией, опытом, желанием, характером и харизмой пригодился бы практически любому клубу Российской премьер-лиги (РПЛ)», — заключил специалист.

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который форвард покинул в конце мая. Он представлял команду с февраля 2023-го.

36-летний Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.