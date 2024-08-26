Появилась информация о состоянии одного из энергоблоков Курской АЭС

Энергоблок №4 Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт

Энергоблок №4 Курской атомной электростанции (АЭС) вывели в планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба энергетического объекта в Telegram-канале.

«Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации», — говорится в сообщении.

Ранее концерн «Росэнергоатом» сообщил, что энергоблок №4 планируется отключить от сети. Тогда пояснили, что речь идет о проведении планово-предупредительного ремонта, который заранее был внесен в годовой график ремонтной кампании. Ремонт продлится около двух месяцев — 59 суток.