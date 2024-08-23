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12:30, 23 августа 2024Россия

Один из энергоблоков Курской АЭС решили отключить от сети

«Росэнергоатом» сообщил, что энергоблок №4 Курской АЭС отключат от сети

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Один из энергоблоков Курской АЭС решили отключить от сети — речь идет об энергоблоке №4. Об этом сообщил концерн «Росэнергоатом» в своем Telegram-канале.

Отключение произойдет 25 августа. Решение не связано с попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать атомную электростанцию. В концерне пояснили, что речь идет о проведении планово-предупредительного ремонта, который заранее был внесен в годовой график ремонтной кампании. Ремонт продлится около двух месяцев — 59 суток.

В работах задействуют две тысячи специалистов Курской АЭС, «Атомэнергоремонта» и «Пролога». «[Они] проведут работы по 13-ти тысячам технических позиций — в том числе по модернизации и продлению срока эксплуатации оборудования», — уточнили в «Росэнергоатоме».

На совещании 22 августа президент России Владимир Путин сообщил о попытке ВСУ наносить удары по АЭС. О ситуации, по его словам, проинформировано Международное агентство по атомной энергии.

Утром в пятницу, 23 августа, стало известно, что ВСУ ночью вновь пытались атаковать Курскую АЭС дроном-камикадзе. В «Росэнергоатоме», в свою очередь, заявили о штатной работе электростанции.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что украинские формирования после вторжения в Курскую область, где бои идут больше двух недель, планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за одну неделю.

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      Елена Торубарова
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