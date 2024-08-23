Оценена обстановка на Курской АЭС после попытки атаки ВСУ

«Росэнергоатом»: Курская АЭС после попытки атаки ВСУ работает в штатном режиме

Курская атомная электростанция (АЭС) в городе Курчатов Курской области после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) работает в штатном режиме. Об этом сообщили в концерне «Росэнергоатом», передает РИА Новости.

«Станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений», — отчитались там.

Утром в пятницу, 23 августа, стало известно, что ВСУ ночью пытались атаковать Курскую АЭС дроном-камикадзе. На летательном аппарате, который упал недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива, обнаружили маркировку Army of Drones — совместного проекта Генштаба ВСУ, Минобороны Украины и других ведомств республики, который создан с целью развития беспилотников

Днем ранее, 22 августа, президент России Владимир Путин сообщил о попытке ВСУ наносить удары по АЭС. О ситуации, по его словам, проинформировано Международное агентство по атомной энергии.

Курская АЭС находится в Курчатове, на берегу реки Сейм, в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область, где бои идут больше 14 дней, планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю.