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10:21, 23 августа 2024Россия

Оценена обстановка на Курской АЭС после попытки атаки ВСУ

«Росэнергоатом»: Курская АЭС после попытки атаки ВСУ работает в штатном режиме

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Курская атомная электростанция (АЭС) в городе Курчатов Курской области после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) работает в штатном режиме. Об этом сообщили в концерне «Росэнергоатом», передает РИА Новости.

«Станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится на уровне природных значений», — отчитались там.

Утром в пятницу, 23 августа, стало известно, что ВСУ ночью пытались атаковать Курскую АЭС дроном-камикадзе. На летательном аппарате, который упал недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива, обнаружили маркировку Army of Drones — совместного проекта Генштаба ВСУ, Минобороны Украины и других ведомств республики, который создан с целью развития беспилотников

Днем ранее, 22 августа, президент России Владимир Путин сообщил о попытке ВСУ наносить удары по АЭС. О ситуации, по его словам, проинформировано Международное агентство по атомной энергии.

Курская АЭС находится в Курчатове, на берегу реки Сейм, в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область, где бои идут больше 14 дней, планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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