Появились подробности о попытавшемся атаковать Курскую АЭС дроне-камикадзе ВСУ

ТАСС: дрон ВСУ нашли возле хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС

Дрон-камикадзе, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), после перехвата упал возле хранилища отработанного ядерного топлива. Подробности об этом появились у ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах, на летательном аппарате обнаружили маркировку Army of Drones — совместного проекта Генштаба ВСУ, Минобороны Украины и других ведомств республики, который создан с целью развития беспилотников. «Боевая часть дрона — кумулятивная, представляет собой головную часть от выстрела противотанковой гранаты», — сообщил источник.