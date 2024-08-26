Футболиста отстранили на пять лет за перелом челюсти украинцу

Нападающего сборной Киргизии и клуба «Мурас Юнайтед» Мирбека Ахматалиева отстранили на пять лет от спорта за перелом челюсти одноклубнику, украинскому полузащитнику Евгению Терзи. Об этом сообщает AKIpress со ссылкой на Киргизский футбольный союз (КФС).
По информации источника, потасовка произошла на тренировке команды в Бишкеке 15 августа, ее зачинщиком стал Ахматалиев. В результате Терзи получил травмы и обратился к врачам.
После случившегося клуб «Мурас Юнайтед» расторг контракт с Ахматалиевым. Отмечается, что дисциплинарный комитет КФС отстранил его от футбола на пять лет.
Весной 2023 года мюнхенская «Бавария» временно отстранила форварда Садио Мане, развязавшего драку в раздевалке после поражения в Лиге чемпионов. Мане признал вину, извинился перед партнерами по команде и заявил, что готов принять любое решение руководства клуба относительно его будущего. В результате он перешел в саудовский «Ан-Наср».