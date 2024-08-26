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15:09, 26 августа 2024Экономика

Германии предсказали усиление экономического кризиса

Ifo: ситуация в Германии ухудшается, а ее экономика погружается в кризис

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Немецкая экономика погружается в кризис все глубже, заявил президент Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст. Его цитирует Bloomberg.

По словам Фюста, ожидания ухудшились как в сфере производства, так и в сфере услуг. Экономика уже некоторое время пребывает в стагнации, и ситуация ухудшается. Издание отмечает, что прогноз деловой активности в Германии сохранился на самом низком уровне с февраля. Это стало очередным подтверждением мрачных перспектив, которые ждут крупнейшую экономику Европы.

«Оптимизм относительно того, что Германия восстановится в 2024 году после двух лет практически нулевого роста, угас, поскольку ожидаемый скачок потребительских расходов не осуществился, а промышленный сектор страны продолжает испытывать трудности», — пишет Bloomberg.

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Во II квартале валовой внутренний продукт неожиданно снизился на 0,1 процента, в то время как глобальный индекс менеджеров по закупкам S&P второй месяц в августе оставался ниже 50.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек назвал неудовлетворительным экономическое развитие республики. По его словам, в стране имеет место стойка стагнация и ощущается серьезная потребность в частных и государственных инвестициях.

Также есть прогнозы, что в 2024 году в Германии не будет экономического роста.

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