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17:57, 26 августа 2024Мир

Германию предупредили о возможной российской диверсии на базе НАТО. Там находятся «летающие радары»

NTV: спецслужбы предупредили ФРГ о риске диверсии со стороны РФ на объекте НАТО
СюжетДиверсии в России

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Globallookpress.com

Авиабаза НАТО в Гайленкирхене (Германия) повысила уровень безопасности из-за сообщения зарубежной разведки о возможной диверсии со стороны России. Тревоге присвоили уровень «Чарли» — второй из четырех, свидетельствующих об инциденте или получении разведданных о возможном теракте.

Разведка заявила об угрозе с применением дрона

Немецкое издание Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщило, что иностранная разведка предупредила власти ФРГ об угрозе диверсии с применением дрона на авиабазе в Гайленкирхене. Предполагается, что угроза могла исходить от России.

При этом, как сообщает Reuters со ссылкой на источник, разведка не упоминала Россию в предупреждении об атаке.

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«Слово "Россия" никогда не упоминалось. Мы говорили об угрозе, исходящей от беспилотников», — подчеркнул источник и добавил, что представляющие опасность дроны не были обнаружены.

На базе НАТО в Гайленкирхене находятся самолеты AWACS

Газета The Financial Times 23 августа сообщила, что база НАТО в Гайленкирхене была приведена в состояние повышенной боеготовности. Тревоге присвоили уровень «Чарли» — второй из четырех, который может указывать на инцидент или предупреждение о возможной угрозе. Персонал, не связанный с миссией, отправили домой.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

«Безопасность нашего персонала является нашим главным приоритетом. Операции продолжаются по плану», — заявили там.

На базе дислоцирован флот воздушной разведки альянса, который состоит из самолетов, оснащенных системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS (Airborne Warning and Control System) — «летающие радары». По данным источников, руководство базы не планирует прекращать вылеты самолетов на фоне сообщений об угрозе.

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      Варвара Кошечкина
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