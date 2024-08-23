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17:56, 23 августа 2024Мир

Базу НАТО привели в состояние повышенной боеготовности из-за «российской угрозы»

FT: базу НАТО в ФРГ привели в состояние повышенной боеготовности из-за угрозы РФ

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Базу НАТО на северо-западе Германии привели в состояние повышенной боеготовности из-за сообщений о якобы угрозе диверсии со стороны России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Financial Times (FT).

«Одна из самых секретных военных баз НАТО переведена в состояние повышенной боеготовности в связи с предупреждениями разведки о возможной диверсии со стороны российских агентов», — указывает издание.

Собеседники FT отмечают, что на этой базе дислоцирован флот воздушной разведки альянса, который состоит из самолетов, оснащенных системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS (Airborne Warning and Control System). На фоне угрозы диверсии руководство базы не намерено прекращать вылеты самолетов-разведчиков с объекта, заявляют источники.

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      Глеб Бажуткин
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