Базу НАТО привели в состояние повышенной боеготовности из-за «российской угрозы»

FT: базу НАТО в ФРГ привели в состояние повышенной боеготовности из-за угрозы РФ

Базу НАТО на северо-западе Германии привели в состояние повышенной боеготовности из-за сообщений о якобы угрозе диверсии со стороны России. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Financial Times (FT).

«Одна из самых секретных военных баз НАТО переведена в состояние повышенной боеготовности в связи с предупреждениями разведки о возможной диверсии со стороны российских агентов», — указывает издание.

Собеседники FT отмечают, что на этой базе дислоцирован флот воздушной разведки альянса, который состоит из самолетов, оснащенных системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS (Airborne Warning and Control System). На фоне угрозы диверсии руководство базы не намерено прекращать вылеты самолетов-разведчиков с объекта, заявляют источники.

16 августа командование бундесвера сообщило об обнаружении признаков взлома казарм на военной базе под Мюнхеном.

14 августа немецкие правоохранители опечатали казармы бундесвера в Кельне после того, как злоумышленники совершили несанкционированное проникновение в казармы и отравили водопроводную воду. Власти Германии заподозрили в причастности к диверсии Россию.