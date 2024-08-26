Германию предупредили о риске новой диверсии России на военном объекте НАТО

NTV: разведка предупредила власти ФРГ о риске новой диверсии РФ на объекте НАТО

Иностранная разведка предупредила власти Германии о риске новой диверсии со стороны российских спецслужб на военном объекте НАТО. Об этом сообщает NTV.

«Со стороны иностранной разведки поступили серьезные указания о подготовке Россией возможного саботажа на базе НАТО с использованием беспилотников», — передает немецкий телеканал.

23 августа базу НАТО на северо-западе Германии привели в состояние повышенной боеготовности из-за сообщений об угрозе российской диверсии.

16 августа командование бундесвера сообщило об обнаружении признаков взлома казарм на военной базе близ Мюнхена.

14 августа немецкие правоохранители опечатали казармы бундесвера в Кельне после того, как злоумышленники совершили несанкционированное проникновение в казармы и отравили водопроводную воду. Власти Германии заподозрили Россию в причастности к диверсии.