Чиновников отчитали за бездействие при защите жителей Белгородской области

Гладков отчитал белгородских чиновников за бездействие при защите жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал региональных чиновников за бездействие при защите жителей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Глава во время еженедельного совещания распорядился начать проверку из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Ракитное. Тогда не удалось спасти пятерых человек.

«Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали?» — возмутился на собрании Гладков.

Он отметил, что халатное отношение приводит к людским потерям.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Гладков уточнил, что речь идет о Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Информации о пострадавших и значительных повреждениях тогда не поступало.