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12:58, 26 августа 2024Россия

Чиновников отчитали за бездействие при защите жителей Белгородской области

Гладков отчитал белгородских чиновников за бездействие при защите жителей

Фото: Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал региональных чиновников за бездействие при защите жителей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Глава во время еженедельного совещания распорядился начать проверку из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Ракитное. Тогда не удалось спасти пятерых человек.

«Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали?» — возмутился на собрании Гладков.

Он отметил, что халатное отношение приводит к людским потерям.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Гладков уточнил, что речь идет о Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Информации о пострадавших и значительных повреждениях тогда не поступало.

ЖЗЛ
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