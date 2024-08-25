ВСУ атаковали четыре населенных пункта в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что ВСУ атаковали Шебекинский и Грайворонский городские округа Белгородской области. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

«В Шебекинском городском округе в селе Муром FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. В результате детонации машина получила серьезные повреждения», — написал он.

Ранее Белгородскую область за воскресенье, 25 августа, пытались дважды атаковать со стороны Украины. Утром сообщалось о сбитом ночью беспилотнике. Еще один дрон перехватили в 10:50 по московскому времени.