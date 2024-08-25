Украина снова пыталась ударить по региону России

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Утром в воскресенье, 25 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Белгородскую область. О попытке удара журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Украина выпустила по региону беспилотник самолетного типа. Его сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) около 10.50 по московскому времени.

В министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о попытках атак там не привели.

Украина пыталась атаковать Белгородскую область в ночь на воскресенье, 25 августа. Тогда над регионом сбили один беспилотник. Впоследствии сообщалось о перехвате двух дронов над Курской областью.