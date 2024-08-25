Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 25 августа 2024Россия

Украина снова пыталась ударить по региону России

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Утром в воскресенье, 25 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Белгородскую область. О попытке удара журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что Украина выпустила по региону беспилотник самолетного типа. Его сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) около 10.50 по московскому времени.

В министерстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о попытках атак там не привели.

Украина пыталась атаковать Белгородскую область в ночь на воскресенье, 25 августа. Тогда над регионом сбили один беспилотник. Впоследствии сообщалось о перехвате двух дронов над Курской областью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ты очень испугался и плакал». Командир спецназа «Ахмат» напомнил Зеленскому об извинениях перед Кадыровым

      Командир «Ахмата» рассказал о ситуации на курском направлении

      Украина снова пыталась ударить по региону России

      Российский каноист перевернулся на финише и лишился золота ЧМ

      Адвокат высказался о предъявляемых Дурову обвинениях

      В Ливане заявили о погибшем от удара по машине израильского БПЛА

      Адвокат назвал возможные сроки выпуска Дурова из-под стражи

      Посольство России обвинило Францию в избегании сотрудничества в ситуации с Дуровым

      В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища и отменили мероприятия

      ВС России в Курской области получили дополнительные вооружения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше