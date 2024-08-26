Гособвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Казахстане

Прокурор запросил 6 лет колонии для экс-посла Украины в Казахстане Врублевского

Государственное обвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Экс-посла, обвиненного в разжигании ненависти и вражды, просят заочно приговорить к шести годам колонии.

По версии следствия, в августе 2022 года Врублевский в интервью призвал уничтожать по всему миру как можно больше русских. После этого Украина отозвала мужчину и назначила на его место нового дипломата, а Россия внесла экс-посла в перечень экстремистов и террористов.

Уголовное дело в отношении Врублевского было направлено в Басманный районный суд Москвы 7 августа для рассмотрения по существу.