Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:34, 26 августа 2024Силовые структуры

Гособвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Казахстане

Прокурор запросил 6 лет колонии для экс-посла Украины в Казахстане Врублевского

Государственное обвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Экс-посла, обвиненного в разжигании ненависти и вражды, просят заочно приговорить к шести годам колонии.

По версии следствия, в августе 2022 года Врублевский в интервью призвал уничтожать по всему миру как можно больше русских. После этого Украина отозвала мужчину и назначила на его место нового дипломата, а Россия внесла экс-посла в перечень экстремистов и террористов.

Уголовное дело в отношении Врублевского было направлено в Басманный районный суд Москвы 7 августа для рассмотрения по существу.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой моды

      В Виннице прекратил работу водопровод после ударов ВС России

      Гособвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Казахстане

      В зоне СВО апробировали российскую «Чистюлю»

      Эвакуация туриста из трещины ледника на высоте 2,5 тысячи метров попала на видео

      Многослойная майка Balenicaga за 106 тысяч рублей разгневала 30-летних

      В Британии заявили об инциденте с БПЛА у берегов Йемена

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества в чатах в WhatsApp

      Курс евро превысил 102 рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше