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19:29, 7 августа 2024Силовые структуры

Дело экс-посла Украины в Казахстане Врублевского направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело экс-посла Украины в Казахстане Врублевского

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генпрокуратура России направила в суд дело бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов), обвиненного в разжигании ненависти и вражды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело будет рассмотрено заочно Басманным районным судом Москвы. Петр Врублевский объявлен в международный розыск и заочно арестован. По версии следствия, в августе 2022 года Врублевский в интервью призвал уничтожать по всему миру как можно больше русских.

После этих слов Врублевский получил нежелательный статус в Казахстане, а Украина отозвала его и назначила на его место нового дипломата. 5 февраля Россия внесла экс-дипломата в список экстремистов и террористов.

Ранее сообщалось, что в Москве начнут заочно судить полковника Вооруженных сил Украины Дмитрия Храпача по делу о терроризме.

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      Илона Палей
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