Врач назвала шесть продуктов для профилактики болезней сердца

Кардиолог Серова: бананы и помидоры полезны для профилактики болезней сердца

Хронические болезни сердца намного проще предотвратить, чем вылечить, считает врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова. В беседе с aif.ru она назвала шесть продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Серова подчеркнула, что для профилактики заболеваний сердца важно сбалансировано питаться. По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры. При этом она отметила, что некоторые продукты отличаются более высоким содержанием полезных веществ. Так, по ее словам, гранат насыщает организм комплексом витаминов: A, B, C, E. Он заметно повышает уровень гемоглобина, налаживает кровообращение, а железо в его составе улучшает эластичность сосудов.

Еще одним суперфудом для сердца Серова назвала бананы. По ее словам, в них тоже содержится много железа и калий, который помогает укрепить сердечную мышцу. Также полезны для сердца помидоры, считает кардиолог. Она указала, что в них много витаминов PP и С, которые улучшают состояние сердечного ритма и способствуют очищению сосудистых стенок. Кроме того, при регулярном употреблении они улучшают кровоток и работу нервной системы.

Четвертым продуктом для здоровья сердца Серова назвала тыкву, которая благодаря высокому содержанию пектина предотвращает атеросклероз. Также полезно ежедневно съедать небольшую горсть грецких орехов, продолжила врач. По ее словам, такая привычка помогает снизить уровень холестерина.

В заключение Серва посоветовала есть овсянку. Она пояснила, что клетчатка овса способствует здоровью сердца, снижает уровень «плохого» холестерина.

Ранее гастроэнтеролог София Кардашова призвала пожилых людей исключить из рациона некоторые продукты. Так, по ее словам, грейпфруты нельзя есть при приеме лекарств от гипертонии, тревожных расстройств и бессонницы.