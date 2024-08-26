Интегрированная в Telegram криптовалюта резко подешевела

Криптовалюта Toncoin за полтора дня после задержания Дурова подешевела на 19,5 %

Криптовалюта Toncoin, выплаты которой проходят в Telegram, резко подешевела на фоне задержания во Франции сооснователя мессенджера Павла Дурова, потеряв более 19 процентов стоимости, свидетельствуют данные площадки Binance.

На 15:04 по московскому времени стоимость Toncoin находилась на отметке 5,47 доллара, а на момент написания материала падение смягчилось до 5,58 доллара.

Менее чем за час после появления информации о взятии Дурова под стражу в парижском аэропорте Ле Бурже стоимость интегрированной в мессенджер криптовалюты упала почти на 15 процентов.

После того как американский суд запретил выпуск разработанного командой Telegram токена, Дуров заявил о прекращении работы над проектом. Спустя полтора года, в конце 2021-го, предприниматель опубликовал пост о проекте TON на своей странице в Telegram и поддержал команду разработчиков, подчеркнув, что сам он отношения к проекту не имеет.