Клиента проститутки похитили за неспособность расплатиться

New Straits Times: в Малайзии злоумышленники похитили клиента проститутки

В Малайзии похитили клиента проститутки, которому не хватило денег на оплату ее услуг. Об этом сообщает издание New Straits Times.

Инцидент произошел в столице страны — городе Куала-Лумпур. Пострадавший утверждает, что первоначально договорился заплатить женщине 500 ринггитов (10500 рублей), однако двое мужчин, вошедшие в комнату, потребовали вдвое больше. Такой суммы у него не оказалось.

Злоумышленники избили клиента проститутки за неспособность расплатиться и увезли в штат Малакка. Они держали его под присмотром, однако он не сумел сбежать, воспользовавшись тем, что присматривавший за ним человек уснул.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Бангкок десятки секс-работниц устроили массовую драку и втянули в нее сотрудников полиции. Поводом для этого стал спор местных девушек с филиппинками.