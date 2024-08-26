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12:43, 26 августа 2024Ценности

Ленардо Ди Каприо сняли в откровенном виде на отдыхе с возлюбленной

Фото: Backgrid UK / Legion-Media

Актера Леонардо Ди Каприо и его возлюбленную, итальянскую модель Витторию Черетти, сняли на отдыхе в откровенном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 49-летнего артиста и 26-летнюю манекенщицу на яхте на юге Франции. Актер предстал с обнаженным торсом и в синих шортах. Его избранница была замечена в темном бикини и с распущенными волосами.

В июле возлюбленную Леонардо Ди Каприо заметили в купальнике на отдыхе. Манекенщица попала в объективы папарацци с подругой на пляже Баньо-Санта-Мария в Италии.

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      Екатерина Ештокина
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