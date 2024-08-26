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06:45, 26 августа 2024Наука и техника

Маск допустил спасение застрявших на МКС астронавтов с помощью России

Маск: помочь вернуть экипаж Starliner без SpaceX могла только Россия
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что при отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на Международной космической станции (МКС) экипаж американского корабля Boeing Starliner сможет только Россия. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Маск ответил на вопрос предпринимателя Джо Геббии, кто бы мог спасти космонавтов Boeing Starliner при отсутствии SpaceX. Миллиардер допустил, что в этой ситуации была бы способна помочь только Москва. «Россия — единственный вариант», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов, они останутся на МКС до февраля 2025 года. Это позволит НАСА и Boeing продолжить испытания Starliner во время его обратного полета и не подвергать рискам экипаж.

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      Марина Совина
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