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14:19, 26 августа 2024Россия

Минобороны рассказало о боях с ВСУ в Курской области

МО России: группировка «Север» сорвала контратаку ВСУ у Коренево Курской области

Группировка «Север» Вооруженных сил России сорвала контратаку Украины у населеенного пункта Коренево Курской области. Эту информацию о боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, контратаки ВСУ также были сорваны близ Комаровки, Погребков и Ольговки. Кроме того, бои с украинскими штурмовыми подразделениями проходили близ поселков Кремяное, Малая Локня и Нечаев.

Отдельно в Министерстве обороны сообщили, что авиация нанесла удары по местам сосредоточения украинских войск близ 16-и населенных пунктов граничащей с Курской областью Сумской области Украины.

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      Марк Леонов
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