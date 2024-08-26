Минобороны рассказало о боях с ВСУ в Курской области

МО России: группировка «Север» сорвала контратаку ВСУ у Коренево Курской области

Группировка «Север» Вооруженных сил России сорвала контратаку Украины у населеенного пункта Коренево Курской области. Эту информацию о боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, контратаки ВСУ также были сорваны близ Комаровки, Погребков и Ольговки. Кроме того, бои с украинскими штурмовыми подразделениями проходили близ поселков Кремяное, Малая Локня и Нечаев.

Отдельно в Министерстве обороны сообщили, что авиация нанесла удары по местам сосредоточения украинских войск близ 16-и населенных пунктов граничащей с Курской областью Сумской области Украины.