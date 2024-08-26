Минобороны Украины рассказало о хищениях гуманитарной помощи для ВСУ

Минобороны Украины выявило хищения гуманитарной помощи для ВСУ

Министерство обороны Украины сообщило о выявленных хищениях гуманитарной помощи для Вооруженных сил страны. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Министерство обороны Украины в сотрудничестве с государственной таможенной службой Украины выявили потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи на сумму 171,78 миллиона гривен», — указывает оборонное ведомство.

Отмечается, что представители Минобороны отправили уведомления в правоохранительные органы на оценку действий должностных лиц по случаю незаконного присвоения имущества и злоупотребления служебным положением. В подразделения украинской армии, согласно данным ведомства, не дошли 424 единицы транспортных средств и 482 тонны товаров и продуктов питания.

Ранее Национальная полиция Украины предъявила обвинения директору департамента Херсонской областной военной администрации (ОВА) по вопросам гражданской защиты и оборонной работы, который закупил для ВСУ некачественную одежду на 500 тысяч долларов. Отмечается, что комплекты зимней формы, закупленные под руководством чиновника, не отвечали техническим требованиям украинских войск.