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00:37, 26 августа 2024Из жизни

Двух учительниц из одного города арестовали за секс со школьниками

В Австралии двух учительниц из Сиднея арестовали за секс со школьниками

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В Австралии арестовали еще одну учительницу из города Сидней, которая занялась сексом со школьником. Об этом сообщает Daily Mail.

28-летняя Моник Нгуен арестовали в конце мая, однако известно об этом стало только сейчас. По данным следствия, в середине апреля женщина, которая преподавала музыку в одной из школ города, вступила в сексуальные отношения с 17-летним учеником. После ареста Нгуен выпустили под залог.

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Это уже вторая учительница из Сиднея, об аресте которой стало известно в августе. В начале месяца была задержана 30-летняя учительница физкультуры Тайла Брейли. Первоначально женщину обвинили в неподобающих контактах с одним учеником, а 16 августа ужесточили статью, так как стало известно о ее домогательствах к еще одному подростку.

Ранее сообщалось, что в США учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с 15-летней подопечной. Преступления женщина совершила в 2017 году.

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      Никита Савин
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