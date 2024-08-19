В Австралии учительницу физкультуры обвинили в сексе с двумя школьниками

В Австралии замужней учительнице физкультуры, арестованной за секс с 17-летним школьником, предъявили шесть новых обвинений в отношении другого подростка. Об этом сообщает Daily Mail.

В начале августа 30-летнюю Тайле Брейли обвинили в том, что она трогала несовершеннолетнего неподобающим образом, вступила в интимные отношения с лицом, находящимся под ее опекой, а также совершила насильственные действия сексуального характера. Она предстала перед судом, после чего ее отпустили под залог.

Позже стало известно, что она занималась сексом с учеником в автомобиле, и ради этой встречи он прогулял школу. После этого Брейли приобрела в аптеке таблетку экстренной контрацепции.

В пятницу, 16 августа, ей предъявили шесть новых обвинений, связанных с другим школьником, которому 16 лет. Брейли вменяют не только неподобающие прикосновения к несовершеннолетнему, сексуальные контакты с ним и насильственные действия сексуального характера, но и подстрекательство подростка, находящегося под ее опекой, к сексуальному прикосновению к ней. Помимо этого ее подозревают в вымогательстве, а также хранении материалов о насилии над детьми.

После судебного слушания ее вновь выпустили под залог. Брейли обязана жить дома у родителей и выходить лишь в сопровождении одного из них. Также ей запрещено покидать дом ночью. Она была вынуждена сдать паспорт и обязана трижды в неделю отмечаться в полиции. Учительнице нельзя пользоваться социальными сетями, как-либо общаться с жертвами, а также находиться на территории любого образовательного учреждения и общаться с несовершеннолетними, если рядом с ними нет родителя или опекуна.

Ранее сообщалось, что в США вынесен приговор учительнице, обвинявшейся в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки. 40-летнюю Стейси Мишель Уокер, преподававшую театральное искусство в старших классах школы, приговорили к трем годам тюрьмы.