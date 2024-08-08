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00:30, 8 августа 2024Из жизни

Учительницу физкультуры арестовали за секс с школьником

В Сиднее учительницу физкультуры обвинили в сексе с несовершеннолетним

Фото: freepik

В Сиднее, Австралия, 30-летнюю учительницу физкультуры арестовали за секс с 17-летним школьником. Об этом сообщает News.com.au.

Тайлу Брейлу обвинили в том, что она трогала несовершеннолетнего неподобающим образом, а затем вступила с ним в интимные отношения. Ее взяли под стражу и отказали в освобождении до суда под залог.

Как пишет Daily Mail, преподавательница с сентября 2023 года состоит в браке.

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Ранее сообщалось, что в США бывшая учительница физкультуры и тренер чирлидеров из штата Огайо призналась, что годами насиловала учеников-спортсменов. Женщину призвали заключить в тюрьму на 10 лет — она должна получить по два с половиной года по делу каждого из потерпевших.

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      Юлия Юткина
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