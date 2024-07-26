«Никогда не видел такого разврата» Выдержит ли Париж секс между тысячами спортсменов, приехавших на Олимпиаду?

Участники Олимпийских игр в Париже проверили антисекс-кровати на прочность

Участники Олимпийских игр шутят, что неофициальной дисциплиной, в которой им также приходится соревноваться, является секс. После каждой Олимпиады появляются интервью спортсменов, рассказывающих о сексе в Олимпийской деревне. Организаторы не знают, как к этому относиться. С одной стороны, участникам раздают сотни тысяч презервативов. С другой — предлагают спать на картонных кроватях, которые в прессе прозвали «антисексом». Так будет и во время Олимпиады в Париже (Франция), которая открывается 26 июля.

Что такое антисекс-кровати

Об антисекс-кроватях впервые заговорили в 2020 году в преддверии Олимпиады в Токио (Япония). Тогда в комнатах спортсменов в Олимпийской деревне установили кровати из картона. Они были рассчитаны на одного человека, выдерживали до 200 килограммов и ломались от резких движений.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Сначала сообщалось, что дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта». Однако через какое-то время комитет заявил, что настоящей причиной выбора таких кроватей было желание сократить отходы и показать возможности экономики замкнутого цикла. Это не убедило спортсменов в правильности решения организаторов. Картонные кровати в своих социальных сетях высмеял американский легкоатлет Рай Бенджамин.

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Ирландский гимнаст Рис Маккленаган, приехавший на Олимпийские игры в Токио, протестировал антисекс-кровать на видео. Он попрыгал на ней и назвал ложью информацию, что она ломается от резких движений. Картонное спальное место удалось сломать лишь израильской сборной по бейсболу. Конструкция рухнула под весом девяти олимпийцев.

Зачем на Олимпиаде нужны картонные кровати

В 2024 году в Олимпийской деревне в Париже тоже установили картонные кровати. Их производителем стала та же японская фирма Airweave, которая делала мебель для игр в Токио. В сети организаторов обвинили в попытке помешать спортсменам заниматься сексом. Однако обвиняемые объяснили свой выбор экономией и заботой об окружающей среде. Директор Олимпийской деревни Лоран Мишо обратил внимание на то, что эти картонные кровати способны выдерживать нагрузку до 250 килограммов.

Гимнаст Маккленаган решил повторить опыт четырехлетней давности, проверив теперь уже парижские кровати на прочность. Он сделал на кровати пару кульбитов и пришел к выводу, что она может выдержать все.

Картонные кровати прошли тест Рис Маккленаган ирландский гимнаст

Теннисистка из Австралии Дарья Сэвилл также оценила антисекс-кровать. Она записала видео, в котором бегала по ней, высоко поднимая колени, ползала, как червь, прыгала на кровать с пола и отбивала теннисной ракеткой несуществующие мячи. Несмотря на это картон остался цел.

Фото: Kirby Lee / Reuters

Участница парижских игр также сделала обзор бесплатных презервативов, которые ей и ее подруге выдали организаторы. В своем видео она продемонстрировала упаковку с надписью Don't share more than victory («Не делитесь чем-то, кроме победы»), внутри которой был один презерватив и пакетик лубриканта.

Почему на Олимпиаде раздают презервативы

Бесплатные презервативы стали олимпийской традицией в 1988 году. Тогда на играх в Сеуле (Южная Корея) их раздали спортсменам впервые, чтобы подчеркнуть важность защищенного секса. Уже 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) для спортсменов подготовили 450 тысяч изделий для контрацепции. Такое количество презервативов стало рекордным для Олимпийских игр.

В 2020 году в Токио участникам игр запретили пользоваться 160 тысячами выданных презервативов. Из-за угрозы распространения вируса COVID-19 организаторы выступали против какого-либо физического контакта между спортсменами, в том числе сексуального. Они заявили, что бесплатные презервативы — не более чем сувениры, которые нужны лишь для того, чтобы напомнить: половой акт должен быть защищенным.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Запрет на интимные отношения был снят во время летних Олимпийских игр в Париже. Директор Олимпийской деревни отметил, что в ней не будет только шампанского. При этом, по его словам, участники игр могут достать алкоголь, если захотят, просто выехав в город. Во время токийской Олимпиады выезжать из деревни было запрещено.

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Примечательно, что спортсменам предоставили не только мужские, но и женские презервативы. Организаторы Олимпиады 2024 года подчеркнули, что во время соревнований будут пропагандировать не только свободный и безопасный секс, но и тот, который приносит удовольствие. Они хотят доказать, что качество половых актов важнее их количества.

Почему участники Олимпийских игр занимаются сексом так много

Слухи об активной сексуальной жизни в Олимпийской деревне подтверждают и спортсмены. Игрок в настольный теннис Мэтью Сайед рассказал журналистам, что за две с половиной недели на Олимпиаде занимался сексом чаще, чем за всю свою жизнь до этого момента. Американская пловчиха Саммер Сандерс назвала вторым олимпийским девизом фразу: «То, что происходит в Олимпийской деревне, остается в Олимпийской деревне».

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В интервью ESPN в 2012 году футболистка сборной США Хоуп Соло рассказала, что на Олимпийских играх «действительно много секса». Она призналась, что видела людей, вступающих в интимные отношения прямо на траве, на земле между зданиями.

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Психолог Келли Кэмпбелл объяснила, что секс между спортсменами — то, чего стоит ожидать в Олимпийской деревне. В закрытом пространстве собираются люди в хорошей физической форме, примерно одного возраста и с большим запасом энергии, который они хотят потратить на то, чтобы получить удовольствие.

После того как мои соревнования закончились, у меня на уме было только одно: переспать с кем-то и высвободить накопившуюся энергию участница Олимпийских игр в Токио

Немецкая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке отмечала, что ее тренер не советовал ей заниматься сексом до тренировок, поэтому она делала это после, как и многие другие спортсмены. По ее словам, они могли проводить в чужой постели время до самого утра. Кроме того, Тидтке призналась, что секс-вечеринки с алкоголем в Олимпийской деревне — это норма. Они, как утверждает спортсменка, проходят после соревнований «одна за другой».

Одна из участниц Олимпийских игр в Токио поделилась с изданием Popsugar, что некоторые спортсмены предпочитают встречаться с кем-то вне деревни. Они устанавливают Tinder и ищут «добычу» в ближайшем радиусе. Она объяснила, что в этот период секс становится для спортсменов еще одним поводом для соревнования. Они могут спорить на то, кто сможет поцеловать больше людей за одну ночь, кто сможет переспать с золотым медалистом, а потом решают, команда какой страны лучше в постели.