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20:51, 21 июля 2024Спорт

Гимнаст протестировал «антисекс-кровати» на Олимпиаде в Париже

Ирландский гимнаст Рис Маккленаган протестировал «антисекс-кровати» на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Видео доступно на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) спортсмена.

Маккленаган забрался на кровать, попрыгал на ней, а также сделал пару кульбитов. Спортсмен сделал вывод, что кровать может выдержать все. Он заявил, что тестировал кровати на Играх в Токио, и они также были устойчивыми. «Картонные кровати прошли тест. Это фальшивка», — подытожил гимнаст. Пост собрал более пяти тысяч лайков.

Международный олимпийский комитет разработал антисекс-кровати для олимпийцев перед Играми-2020 в Токио. Организаторы соревнований захотели ограничить интимную жизнь спортсменов из-за коронавируса. Решение организаторов вызвало шквал шуток среди самих спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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