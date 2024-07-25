Участница Олимпийских игр проверила «антисекс-кровати» на видео

Австралийская теннисистка проверила олимпийские «антисекс-кровати» на прочность

Теннисистка из Австралии решила проверить на прочность «антисекс-кровати», установленные в олимпийской деревне, и сняла это на видео. Соответствующие кадры она опубликовала на своем аккаунте TikTok.

На видео участница Олимпийских игр Дарья Сэвилл бегает по картонной кровати, высоко поднимая колени, ползает по ней как червь, прыгает на нее с пола и отбивает теннисной ракеткой несуществующие мячи. Несмотря на это, кровать осталась цела.

Когда стало известно, что для участников Олимпиады подготовят одноместные картонные спальные места, в прессе предположили, что таким образом спортсменов хотят ограничить в сексе. Организаторы же объяснили свой выбор экономией и заботой об окружающей среде. Они стали сотрудничать с японской фирмой Airweave, которая производила мебель для Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Тогда сообщалось о разработке «антисекс-кроватей», дизайн которых одобрил Международный олимпийский комитет (МОК).

Слухи об «антисекс-кроватях» ранее опроверг директор олимпийской деревни Лоран Мишо. Он заявил, что подготовленные для участников кровати способны выдерживать нагрузку до 250 килограммов.

Мишо также рассказал, что спортсменам в деревне будут раздавать презервативы. Об этом Сэвилл также упомянула в TikTok. Она показала на видео упаковку с надписью Don't share more than victory («Не делитесь чем-то, кроме победы»), внутри которой лежали один презерватив и пакетик лубриканта.

