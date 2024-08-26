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11:59, 26 августа 2024Культура

Один из крупнейших в мире фестивалей не смог распродать билеты впервые за много лет

Организаторы фестиваля Burning Man не смогли распродать билеты впервые за 13 лет
СюжетСмерч в Сочи

Фото: Jim Bourg / Reuters

Организаторы одного из крупнейших в мире фестивалей искусств Burning Man, который проходит в пустыне американского штата Невада, не смогли распродать все билеты впервые за 13 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что уже более десяти лет билеты на фестиваль раскупают практически мгновенно, однако в этом году, менее чем за две недели до начала Burning Man, их все еще можно приобрести.

Предположительно, это происходит из-за событий последних нескольких лет. Так, отмечает издание, в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли. В 2022 году во время проведения Burning Man были зафиксированы рекордные температуры, в 2023 году в районе фестиваля выпала двухмесячная норма осадков, в итоге десятки тысяч человек, присутствовавших на мероприятии, оказались в ловушке из-за размытых дорог.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала накрывший «Новую волну» в Сочи страшный смерч.

Burning Man проводится с 1991 года. Фестиваль получил свое название в честь сжигания большого деревянного чучела человека. Один из лозунгов мероприятия — максимальное самовыражение, гражданская ответственность и совместные усилия для организации праздника.

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