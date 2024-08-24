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17:32, 24 августа 2024Культура

Рудковская показала накрывший «Новую волну» в Сочи страшный смерч

Продюсер Рудковская: смерч накрыл Сочи, видео

Страшный смерч накрыл Сочи, где сейчас проходит фестиваль «Новая Волн». Видео с разбушевавшейся стихией опубликовала продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

На кадрах виден пляж, над ним затянутое черными тучами небо, сильный ветер разгоняет волны на море.

Рудковская написала, что не помнит, чтобы в Сочи бывали такие смерчи в августе. «Обычно это — межсезонье, но на этот раз прогноз погоды не ошибся», — отметила она, выразив надежду, что погода к вечеру наладится.

Появившийся на фестивале «Новая волна» в облегающих брюках и майке 55-летний певец Филипп Киркоров раскрыл секрет своей стройности. По его словам, в последнее время он много занимается спортом. Кроме того, ради поддержания такой фигуры знаменитости пришлось отказаться от газированных напитков и сладостей.

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      Любовь Ширижик
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