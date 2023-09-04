Один из крупнейших в мире фестивалей обернулся катастрофой. Тысячи людей попали в ловушку стихии и захлебывались в лужах

Десятки тысяч человек оказались в ловушке из-за аномальных ливней на Burning Man

Один из крупнейших в мире фестивалей искусств Burning Man превратился в катастрофу из-за погодных условий и нехватки еды и воды. Тысячи посетителей масштабного мероприятия застряли в пустыне Невады из-за сильных ливней, которые размыли дороги. Об этом сообщил телеканал CNN.

Что случилось на Burning Man

Сильный дождь в Блэк-Рок-Сити — временном городе для проведения Burning Man — начался 1 сентября и продолжался до воскресенья, 3 сентября. По данным Национальной метеорологической службы, за эти дни в районе фестиваля выпала двухмесячная норма осадков для этого времени года.

В итоге десятки тысяч человек, присутствовавших на мероприятии, оказались в ловушке из-за размытых дорог: песок пустыни превратился в глину, через которую невозможно было пробраться на транспорте, в том числе на велосипеде. Многим участникам пришлось покидать территорию фестиваля пешком. По словам очевидцев, люди оборачивали ноги в мешки для мусора или вовсе шли босиком несколько километров.

Слухи в СМИ и огненный смерч

При этом некоторые участники заявляют, что СМИ слишком драматизируют и искажают факты. Например, российская художница Weld Queen в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) рассказала, что в их лагере пока все спокойно.

Ребят, все нормально, у нас правда идет дождь, но мы все в классном состоянии, нам клево! Немножко грязненько. Еда есть, вода есть, туалеты есть. СМИ преувеличивают! Участница фестиваля

К тому же, трагичности инфоповоду добавило появившееся в соцсетях видео с огненным смерчем, выложенное одним из участников в X (бывший Twitter). Сперва разные издания подхватили новость и начали публиковать ролик с ужасающими заголовками, однако в итоге оказалось, что запись с природным явлением была сделана год назад.

Каждый сам за себя

Тем не менее, большинство участников Burning Man все же считают, что фестиваль 2023 года стал одним из самых неудачных. При этом организаторы мероприятия никак не помогают туристам справиться с последствиями стихии. Они лишь предупреждают посетителей перед началом фестиваля о том, что они должны подготовиться к любым условиям и взять с собой все необходимое оборудование. Однако несколько гостей рассказали CNN, что к такому не был готов почти никто.

«Я не думаю, что кто-то действительно был готов к тому, что мы пережили. Обычно дождь заканчивается достаточно быстро, но здесь ливень не прекращался несколько дней», — поделилась участница фестиваля Николь Голлуб (Nicole Gollub), посетившая Burning Man в четвертый раз.

Она рассказала, что многие были на мероприятии такого масштаба впервые, поэтому совершенно не понимали, к чему им готовиться. В итоге, по ее словам, люди помогали друг другу, делились оборудованием и едой, а организаторы лишь выпустили предупреждение о том, что гостям Burning Man следует экономить еду, воду и топливо.

Организаторы фестиваля Burning Man бездействовали, когда лагеря участников затапливали сильнейшие ливни

Другой посетитель, Амар Сингх Дуггал (Amar Singh Duggal) рассказал, что ему и его друзьям удалось покинуть мероприятие, пройдя около двух миль по грязи. По его оценкам, им потребовалось примерно два часа, чтобы добраться до главной дороги. Оттуда туристов забрал водитель, с которым они заранее договорились, и увез их в город Рино в 120 милях (около 193 километров) от места проведения Burning Man.

По словам Дуггала, они с друзьями решили уйти, потому что боялись, что на фестивале перестанут работать туалеты и закончится еда.

Мы выбрались, но это был настоящий ад. Каждый шаг ощущался так, будто мы идем с двумя большими шлакоблоками на ногах Амар Сингх Дуггал Участник фестиваля

Еще одна гостья Burning Man по имени Эмбер Крамер (Amber Kramer) призналась, что живет в фургоне со своей группой и пока у них есть еда и вода, поэтому они чувствуют себя хорошо. Она добавила, что беспокоится за тех, кто решил остановиться в палатках, потому что, по прогнозам, в районе проведения фестиваля будет еще больше дождей.

Организаторы спрашивали гостей, которые приехали на фургонах, есть ли у них места для людей с палатками, потому что они ожидают нового шторма Эмбер Крамер Участница фестиваля

Участник захлебнулся в луже

Вернуться с фестиваля удается не всем. Несчастные случаи на Burning Man происходили и в предыдущие года, но в основном из-за передозировок наркотиками, однако в 2023-м жизнь одного из участников оборвалась именно из-за погодных условий.

По данным издания National World, организаторы уже подтвердили, что мужчина, который являлся гостем фестиваля, захлебнулся в луже. В то же время в офисе шерифа округа Першинг, штат Невада, сообщили, что детали произошедшего пока неизвестны.

Семья была уведомлена, случившееся расследуется Офис шерифа округа Першин

Burning Man ежегодно посещают десятки тысяч человек

Фестиваль Burning Man проводится каждое лето с 1986 года в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада в последнюю неделю августа. Организаторы называют его «экспериментом по созданию общества радикального самовыражения».

Для мероприятия специально строят временный город со службами планирования и безопасности, аварийной и санитарной инфраструктурой. Однако места проживания участники обустраивают себе сами. Еду и воду также привозят с собой.

В городе не используются деньги, а участники занимаются совместным творчеством, устанавливают фантастические инсталляции современного искусства, которые потом сжигают, и одеваются в яркие наряды. На территории проводятся концерты с участием известных диджеев. Во время заключительного мероприятия фестиваля сжигается большая деревянная скульптура человека.

Burning Man ежегодно привлекает десятки тысяч человек, и в прошлом его посещали такие знаменитости, как американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди, и американская певица Кэти Перри. В 2023 году на фестиваль должны были приехать около 70 тысяч человек.

