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19:03, 26 августа 2024Бывший СССР

На Украине стали чаще заводить дела на бизнес по статьям о пособничестве России

«Страна»: на Украине усилилось давление на бизнес за «пособничество России»

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине усилилось давление на бизнес по статьям уголовного кодекса о «пособничестве государству-агрессору», если предприятие находилось на новых территориях Российской Федерации. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«По этой статье нет сроков давности. Возбудить дело могут, если, скажем, у вас остался бизнес на оккупированных территориях (даже если он у вас уже отжат, что чаще всего и происходит), или вы когда-то вели бизнес в России, имели там деловых партнеров», — передает издание слова анонимного владельца крупной компании в Киеве.

По его словам, правоохранители открывают дело на предпринимателя по уголовной статье о пособничестве России и, «забирая его в оборот», требуют взятки, чтобы «решить вопрос». Многие из бизнесменов, по его словам, соглашаются из-за срока уголовного наказания — лишение свободы составляет от 10 до 12 лет.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило о выявленных хищениях гуманитарной помощи для Вооруженных сил страны. В подразделения украинской армии, согласно данным ведомства, не дошли 424 единицы транспортных средств и 482 тонны товаров и продуктов питания.

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      Валентин Карант
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