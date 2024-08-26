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10:08, 26 августа 2024Интернет и СМИ

На украинском телевидении в прямом эфире пропал свет на фоне ударов ВС России

Во время украинского телемарафона выключился свет на фоне ударов ВС России
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал Mash

Во время украинского телемарафона «Единые новости» (укр. «Єдині новини») в студии выключился свет. Фрагмент прямого эфира публикует Mash в Telegram-канале.

Телеведущая озвучивала новость в о том, что президент Украины Владимир Зеленский оказался не против дипломатического завершения конфликта с Россией. В этот момент в студии пропал свет.

Утром 26 августа стало известно, что Вооруженные силы России (ВС) начали массированный удар по территории Украины. Украинские СМИ сообщали, что взрывы были слышны в Харьковской, Одесской, Киевской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и других областях.

Ранее в эфире украинского телемарафона показали карту, на которой Крым был обозначен как часть России. В сюжете речь шла об авариях на теплотрассах по всей стране.

Украинский телемарафон — информационная программа, запущенная в феврале 2022 года. Трансляция ведется круглосуточно.

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      Мария Большакова
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