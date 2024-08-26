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17:43, 26 августа 2024Мир

На Западе заявили о начале ответа России на вторжение в Курскую область

Боуз: Россия начала первый этап ответа Украине на вторжение в Курскую область
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия начала первый этап ответа на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в X.

По его словам, РФ начала отвечать, когда нанесла массированный удар по украинским объектам 26 августа. «По Украине нанесли, возможно, самый большой ракетный удар с начала этой стадии конфликта», — написал Боуз.

Российская армия ранее провела массированную ракетную атаку на украинские объекты. Взрывы были слышны в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку российских войск одной из самых крупных. «Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество вернем», — заявил он.

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      Маргарита Миронова
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