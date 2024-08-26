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17:27, 26 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о пересечении Киевом «красных линий» атакой на Курскую область

FT: Киев атакой на Курскую область пересек красные линии Вашингтона

Фото: Thomas Peter / Reuters

Атакой на Курскую область Киев пересек «красные линии», установленные Вашингтоном. Как пишет РИА Новости, об этом заявило британское издание Financial Times (FT).

В материале западного издания отмечается, что администрация президента США Джо Байдена больше всего опасается возможной ядерной войны с Россией и поставила целью избежать этого. Однако недавние действия Украины в конфликте могут спровоцировать ее начало, счел журналист.

Ранее британская газета Sunday Times написала, что ВСУ на фоне атаки на Курскую область сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Покровск в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Маргарита Щигарева
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