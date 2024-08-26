Атакой на Курскую область Киев пересек «красные линии», установленные Вашингтоном. Как пишет РИА Новости, об этом заявило британское издание Financial Times (FT).
В материале западного издания отмечается, что администрация президента США Джо Байдена больше всего опасается возможной ядерной войны с Россией и поставила целью избежать этого. Однако недавние действия Украины в конфликте могут спровоцировать ее начало, счел журналист.
Ранее британская газета Sunday Times написала, что ВСУ на фоне атаки на Курскую область сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Покровск в Донецкой народной республике (ДНР).