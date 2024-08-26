На Западе заявили о пересечении Киевом «красных линий» атакой на Курскую область

FT: Киев атакой на Курскую область пересек красные линии Вашингтона

Атакой на Курскую область Киев пересек «красные линии», установленные Вашингтоном. Как пишет РИА Новости, об этом заявило британское издание Financial Times (FT).

В материале западного издания отмечается, что администрация президента США Джо Байдена больше всего опасается возможной ядерной войны с Россией и поставила целью избежать этого. Однако недавние действия Украины в конфликте могут спровоцировать ее начало, счел журналист.

Ранее британская газета Sunday Times написала, что ВСУ на фоне атаки на Курскую область сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Покровск в Донецкой народной республике (ДНР).