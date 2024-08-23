Нападение Украины на Курскую область было сомнительной затеей. Операция грозит для Киева серьезными последствиями, написало издание Newsweek.
Авторы публикации раскрыли последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и подчеркнули, что этим шагом страна лишила себя шанса на мир. «Нападение Украины на Курскую область — это крупная авантюра, которая не принесет мира», — отмечается в статье.
После нападения на Курскую область попытки президента Украины Владимира Зеленского получить большее число западного оружия для ударов вглубь территории России только усугубляют ситуацию. По мнению журналистов, ставки сделаны, а «колесо истории пришло в движение и его нельзя повернуть вспять».
6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.