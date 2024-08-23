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04:08, 23 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе раскрыли последствия атаки ВСУ на Курскую область

Newsweek: Украина лишила себя шанса на мир атакой на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Нападение Украины на Курскую область было сомнительной затеей. Операция грозит для Киева серьезными последствиями, написало издание Newsweek.

Авторы публикации раскрыли последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и подчеркнули, что этим шагом страна лишила себя шанса на мир. «Нападение Украины на Курскую область — это крупная авантюра, которая не принесет мира», — отмечается в статье.

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После нападения на Курскую область попытки президента Украины Владимира Зеленского получить большее число западного оружия для ударов вглубь территории России только усугубляют ситуацию. По мнению журналистов, ставки сделаны, а «колесо истории пришло в движение и его нельзя повернуть вспять».

6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские военные обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате бойцам ВСУ удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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