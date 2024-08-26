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22:54, 26 августа 2024Россия

Над российским регионом сбили четыре ракеты «Точка-У»

Смирнов: средства ПВО сбили четыре ракеты «Точка-У» над Курской областью

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщил врио губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки около 21:45. Смирнов напомнил местным жителям о запрете приближаться к обломкам и трогать их.

Днем 25 августа ВСУ пытались атаковать Курскую область. Тогда в небе также сбили беспилотник и ракету.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Марина Совина
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