Над российским регионом сбили четыре ракеты «Точка-У»

Смирнов: средства ПВО сбили четыре ракеты «Точка-У» над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщил врио губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки около 21:45. Смирнов напомнил местным жителям о запрете приближаться к обломкам и трогать их.

Днем 25 августа ВСУ пытались атаковать Курскую область. Тогда в небе также сбили беспилотник и ракету.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.