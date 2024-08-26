Оставившая официанту трусы в качестве чаевых порномодель нашла способ заработать на славе

Британская порномодель, прославившаяся кадрами, на которых она оставляет свои трусы в общественных местах, решила на этом заработать. Об этом пишет Daily Star.

Модель OnlyFans Хлои Лопез публиковала видео, на которых она снимает нижнее белье в мебельном магазине, магазине одежды и на бензоколонке. В одном из последних роликов она положила свои трусы на стол в качестве чаевых официанту.

Получив скандальную славу, Лопез решила воспользоваться ей. Она стала продавать в интернете мужские боксеры и женские стринги, на которых изображено ее лицо. Одна пара трусов от порномодели стоит 34,99 долларов (3194 рублей).

Лопез утверждает, что нижнее белье, которое она предлагает, мягкое и эластичное, поэтому его можно без проблем носить целый день.

Ранее сообщалось, что порномодель Лола Мейсон купила билеты на рок-фестиваль благодаря продаже волос из подмышек. Женщина не назвала сумму сделки, однако известно, что проход на мероприятие стоит минимум 300 фунтов стерлингов.