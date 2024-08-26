iPhone 15 Pro Max подешевел на 75 тысяч рублей за год

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Pro Max рекордно подешевел на рынке России

Флагманский смартфон iPhone 15 Pro Max подешевел на российском рынке до 115 тысяч рублей. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа напомнили, что топовый аппарат был доступен на старте продаж осенью 2023 года за 189-200 тысяч рублей. В конце лета стоимость девайса Apple снизилась до 115 тысяч рублей. Авторы издания пришли к выводу, что за год iPhone 15 Pro Max подешевел на рекордные 75 тысяч рублей.

«"Яблочный" флагман оснастили прочным титановым корпусом и производительным процессором Apple A17 Pro. На месте старого порта Lightning теперь можно увидеть USB-C», — описали устройство специалисты.

Также флагман имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц и технологии Always-On Display, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, аккумулятоо емкостью 4441 миллиампер-часов. Смартфон будет работать с нейросетью Apple Intelligence, которая появится в iOS 18 в сентябре.

В середине августа оказалось, что iPhone 13 рекордно подешевел на российском рынке. Если на старте продаж его оценивали в 80 тысяч рублей, то спустя три года его цена снизилась до 50 тысяч рублей.