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14:17, 26 августа 2024Экономика

Автолюбителям дали советы по подготовке машины к продаже

Автоэксперт Хайцеэр: запах табака всегда снижает цену машины при продаже

Фото: Serjan Midili / Unsplash

Запах табака в салоне всегда снижает стоимость машины при продаже. На что стоит обратить внимание при подготовке автомобиля к встрече с покупателем, «Москве 24» перечислил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Состояние автосалона — крайне важный фактор при оценке машины, пренебрегать уборкой эксперт не советует. Говоря о внешнем виде автомобиля, собеседник телеканала рекомендует документально отражать все ремонтные работы. «Если хочется привести машину в порядок снаружи, важно все действия отражать в документах. Их потом следует показать покупателю и честно сказать, где и что пришлось подкрашивать, какие царапины убирать. Чем более подробную историю автомобиля мы имеем, тем он ценнее», — пояснил Хайцеэр.

Садить потенциального покупателя за руль до оплаты — рискованно, остерегает автовладельцев специалист. «А вдруг во время такой пробной поездки произойдет авария? Или человек просто окажется мошенником? Если покупатель хочет проверить подержанную машину, надо не кататься на ней, а ехать на станцию технического обслуживания», – предупреждает Хайцеэр.

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Правильно определить цену на машину можно, проанализировав похожие объявления на интернет-площадках. Окупится ли дополнительный ремонт и увеличит ли он стоимость лота на рынке — это, по словам автоэксперта Игоря Моржаретто, прояснят предварительные расчеты. «Может получиться, что на ремонт уйдет 300 тысяч рублей, а выручить в итоге получится лишь 200. Иногда лучше продать машину со всеми недостатками и не пытаться скрывать какие-то дефекты. Быть честными с покупателем, указывать на все проблемы», — рассказал он журналистам.

Размещая объявление самостоятельно, продавцу необходимо быть морально готовым к частым звонкам и личным встречам с покупателями. От этих хлопот при оплате комиссии автовладельца избавит дилерский центр.

Ранее россиянам дали советы по выбору подержанных машин. Так, перед покупкой стоит прежде всего проверить историю автомобиля — чтобы адекватно оценить его стоимость и не попасться на уловку продавца.

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      Виктория Клабукова
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