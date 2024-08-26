Путин и Токаев обсудили госвизит президента России в Астану

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились обеспечить государственный визит российского лидера в Астану. Это они обсудили в ходе телефонного разговора, передает ТАСС.
«Условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану», — указано в сообщении пресс-службы лидера Казахстана.
Помимо этого, отмечается, что лидеры стран отметили необходимость реализации достигнутых договоренностей в сферах энергетики и экономики.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон заключили договор о союзнических отношениях. Союзнический документ подразумевает укрепление двустороннего сотрудничества в области политики, культуры, сельского хозяйства, цифровизации, бизнеса и космических технологий.