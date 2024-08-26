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13:04, 26 августа 2024Бывший СССР

Путин и Токаев обсудили госвизит президента России в Астану

Путин и Токаев договорились обеспечить визит президента России в Астану

Фото: Сергей Савостьянов / POOL / ТАСС

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились обеспечить государственный визит российского лидера в Астану. Это они обсудили в ходе телефонного разговора, передает ТАСС.

«Условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану», — указано в сообщении пресс-службы лидера Казахстана.

Помимо этого, отмечается, что лидеры стран отметили необходимость реализации достигнутых договоренностей в сферах энергетики и экономики.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон заключили договор о союзнических отношениях. Союзнический документ подразумевает укрепление двустороннего сотрудничества в области политики, культуры, сельского хозяйства, цифровизации, бизнеса и космических технологий.

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