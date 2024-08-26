Россиянам предрекли подорожание летнего отдыха в 2025 году

«Купибилет»: летний отдых подорожает на 25 процентов в 2025 году

В 2025 году стоимость летнего отдыха вырастет на 25 процентов по сравнению с текущим сезоном и составит в среднем 180 тысяч рублей. Подорожание путешествий предрекли в сервисе покупки билетов «Купибилет», данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В 2024 году средний бюджет на эти путешествия составлял около 150 тысяч рублей, но в 2025-м россиянам стоит быть готовыми к увеличению расходов на отпуск летом», — сообщила директор по маркетингу компании Екатерина Долгих. Она объяснила рост цен подорожанием авиа- и железнодорожных билетов.

«Это связано с несколькими факторами, включая увеличение цен на топливо, авиадетали, которые из-за усложнения логистики также выросли в цене, и повышение операционных затрат транспортных компаний, — отметила Долгих. — Рост спроса на путешествия, как внутри страны, так и за рубежом, остается высоким и оказывает дополнительное давление на стоимость поездок».

Ранее россияне раскрыли оптимальную зарплату, которая позволила бы им тратить деньги на путешествия. Для большинства опроошенных доход от 100 до 300 тысяч рублей оказался самым подходящим для комфортного туризма.

