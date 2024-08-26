Российские подростки украли 500 килограммов лома металла и были осуждены

В Мурманской области осудили мужчину за похищение 500 кг лома черного металла

В Мурманской области суд приговорил местного жителя к 100 часам исправительных работ с удержанием 5 процентов в доход государства за кражу 500 килограммов лома черного и цветного металла. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Он и его подельники возместили ущерб в полном объеме. Мужчину признали виновным по статье 158 УК РФ («Кража»).

По версии следствия, в мае 2022 года фигурант, будучи на тот момент несовершеннолетним, вступил в сговор с двумя другими подростками. Они договорились похитить лом черного и цветного металла из хранилища в поселке Никель. В результате несовершеннолетние вынесли более 500 килограммов. Других фигурантов также осудят.

В сентябре 2022 года подсудимый украл из магазина оставленный на прилавке мобильный телефон. В ноябре 2022 года он с двумя подельниками проник в чужой гараж и похитил составные части автомобиля ВАЗ.

Ранее в Томске суд приговорил к десяти месяцам колонии строгого режима 41-летнего местного жителя, который украл четыре пары обуви с лестничной площадки многоквартирного дома. Ранее мужчина уже был судим.