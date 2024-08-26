Россиян предупредили о наиболее вредных для здоровья сырах

Биотехнолог Куликов: сыры с плесенью могут вызвать менингит и энцефалит

Сыры с плесенью содержат токсичные вещества, способные спровоцировать опасные заболевания, считает заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. Наиболее вредные для здоровья сорта сыров он перечислил в беседе с РИА Новости.

Куликов предупредил, что с осторожностью следует употреблять такие сорта, как рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью. Он пояснил, что в них могут содержаться токсины, которые могут вызвать развитие листериоза, энцефалита и менингита.

Биотехнолог подчеркнул, что названные им сорта особенно опасны для беременных и кормящих женщин, детей до пяти лет и пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Взрослым людям без проблем со здоровьем тоже не следует злоупотреблять сырами с плесенью, считает Куликов. Он посоветовал съедать не более 40-50 грамм этого продукта в сутки.

При этом эксперт добавил, что бри и камамбер имеют и полезные свойства. Они участвуют в синтезе витаминов группы В и способствуют здоровому пищеварению.

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